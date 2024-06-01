Блюдо-экспромт. Получилось потому, что одному из наших кулинаров - Ксении - до боли захотелось беляшей. А время позднее, дрожжевого теста, не то что сам уже не сделаешь, но и не купишь. Но охота пуще неволи. Ксения придумала вариант. И такой, что вполне можно его тиражировать.

Когда очень хочешь беляшей, можно сделать... мясные рулетики

Воспользовалась, кстати, рецептом простого и быстрого теста, который мы в этой рубрике публиковали. Пресное. Для пирожков-завертышей.

Пока оттаивал фарш, Ксения приготовила тесто из муки, соли, растительного масла и воды. Соль растворить в воде, добавить масло - все это вылить в просеянную муку. Смешивать сначала ложкой, пока все составляющие не соберутся в комок, а потом руками месить до гладкости. Получается податливое, эластичное тесто, которому надо дать отдохнуть минут 20, накрыв миской или положив в целлофановый пакет.

- В смешанный (говядина и свинина) фарш я добавила соли, перца и жареного лука, - рассказала Ксения, - во все изделия из молотого мяса кладу именно жареный. Не нравится мне запах, когда котлеты, допустим, готовятся с сырым луком. Уж такая я.

Тесто разделила на шарики, раскатала продолговатые сочни. Очень тонко. Распределила по ним, немного отступая от краев, фарш. Тоже довольно тонким слоем. И свернула рулетики. Смазала им спинки желтком, смешанным с молоком. И отправила в духовку.

- Пекла при температуре 200 градусов, все-таки рецепт завертышей, который был в «НГ», предусматривал начинки из готовых продуктов, а у меня - сырое мясо, - объяснила Ксения, - на низ духовки поставила сковородку с водой, чтобы мои изделия не пригорали. Держала 30 минут. Мне показалось, что можно было и поменьше. Чуток передержала.

Вышло неплохо - это оценка Ксении. Вышло хорошо - оценка того, кого она угостила. Не беляши, конечно, тесто другое, но очень приемлемая и, главное, быстрая версия выпечки с мясом.

В инфобоксе «Ингредиенты» повторяем рецепт теста, из этого количества получается 16 изделий. Ксения использовала половину теста - по количеству фарша, которое нашлось у нее, около 200 г.

Ингредиенты

На 300 г муки - 125 г растительного масла, 125 мл воды, 1 ч. л. соли (можно меньше).

Фото Ксении РЕБИК