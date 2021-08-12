За прошедшие сутки, 11 августа, в регионе зарегистрировано 264 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее в регионе было выявлено 257 заболевших, темп прироста был на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 68, Рудный – 37, по 20 случаев - в Аулиекольском и Костанайском районах, Житикара – 17 случаев, по 14 случаев - в Карабалыкском и Федоровском районах, район Б. Майлина – 13 случаев, Аркалык – 11, Камыстинский район – 9, по 8 случаев - в Мендыкаринском и Денисовском районах, по 6 случаев - в Лисаковске и Узункольском районе, 5 случаев в Наурзумском районе, по 4 случая - в Жангельдинском, Карасуском райнах.

231 обследованы по самообращению, 32 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 232 с симптомами заболевания, 32 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 11 августа 2021 г. зарегистрировано 23 584 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 21 122 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 269 369 человек (+2 696), вторым компонентом 206 184 (+2 608).

Как сообщает Минздрав РК, 10 августа было выявлено 18 заболевших коронавирусной пневмонией. Летальных случаев 10 августа зарегистрировано не было.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 85 человек.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 429 человек.