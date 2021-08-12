Самой первой начнется охота на куропаток с участием собак охотничьих пород и ловчих птиц, дата ее начала - 15 августа. Без собак и птиц охота на куропаток откроется в начале сентябре. Об этом сообщил и. о. руководителя отдела животного мира и охотничьего хозяйства Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рустам БИДИБАЕВ.

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В территориальной инспекции лесного хозяйства озвучили все сроки проведения охоты на закрепленных охотничьих угодьях на территории Костанайской области:

на кабана, барсука с 4 сентября по 31 декабря 2021 года;

на гусей, уток, лысух и тетеревов с 4 сентября по 30 ноября 2021 года;

на куропаток с 4 сентября по 15 ноября 2021 года (с собаками охотничьих пород и ловчими птицами с 15 августа 2021 года);

на сибирскую косулю (самка, сеголеток) с 20 сентября по 31 декабря 2021 года;

на ондатру с 1 октября 2021 года по 15 февраля 2022 года;

на корсака, лисицу и зайца с 1 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 года (с собаками охотничьих пород и ловчими птицами с 15 октября 2021 года).

- Организацию охоты и выдачу разрешений обеспечивают охотпользователи с обязательным указанием наименования охотничьего хозяйства, на территории которого будет производиться охота, - отметил Бидибаев. - Во время охоты каждый охотник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные правила, а также правила личной безопасности при обращении с оружием, охоту на копытных производить только в сопровождении егеря охотхозяйственной организации. Охоту с собаками и ловчими птицами проводить при наличии их регистрации, в установленном порядке.

Кто имеет право на охоту, прописано в ст. 33 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». Это физические лица при условии:

достижения восемнадцатилетнего возраста, если охота ведется с применением огнестрельного оружия; достижения четырнадцатилетнего возраста, если охота ведется с применением других разрешенных правилами охоты видов орудий добывания, охотничьих собак и ловчих хищных птиц; наличия удостоверения охотника; получения разрешения на пользование животным миром или путевки.

За нарушение требований пользования животным миром и правил охоты, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, грозит наказание по ст. 382 КоАП РК. Самое малое наказание для физических лиц - предупреждение или штраф 5 МРП, самое строгое - 70 МРП либо лишение права охоты на срок до двух лет. Для субъектов предпринимательства штрафы выше.

За незаконную добычу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или животных, на которых введен запрет на пользование, нарушители несут уголовную ответственность и возмещают ущерб за каждую убитую особь в соответствии с законодательством.