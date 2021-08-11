По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 августа, на территории области местами пройдут небольшие дожди, сопровождаемые грозами. Возможен туман. В пятницу и субботу, 13-14 августа, дожди не ожидаются.

В Костанае в ближайшие три дня будет переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В четверг ночью по области будет 7-12, на юге 15 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ, - Днём ожидаем 19-24, на юге 27°С. В пятницу ночью будет немного прохладнее: 5-10, на юге 13°С. Днём воздух прогреется до 22-27, а на юге до 30 градусов. В субботу ночью на большей части территории ожидаем 8-13 грдусов, но местами температура не превысит 5°С. Днём термометры покажут 25-30°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 9-11, днём 21-23°С. В пятницу: ночью 8-10, днём 22-24°С. В субботу: ночью 9-11, днём 25-27°С.

В ближайшие три дня ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, в четверг возможны периодические усиления до 15-20 м/с.



