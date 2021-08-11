Школы, колледжи и вузы Казахстана вернутся к традиционному формату обучения с 1 сентября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Министерствам образования, здравоохранения и акиматам регионов поручено обеспечить в новом учебном году обучение в очном режиме в организациях дошкольного и среднего образования, а также в колледжах и вузах. При этом до каждой школы должны быть доведены четкие рекомендации по осуществлению очного обучения с ликвидацией всех пробелов", - говорится в сообщении.

В 2021-2022 учебном году в 7475 школах Казахстана будут обучаться более 3,4 миллиона человек, в том числе в первом классе - более 380 тысяч детей. Учеба будет проводиться в традиционном формате. К работе будут допущены привившиеся педагоги. К настоящему времени вакцинированы 93,1 процента подлежащих вакцинации педагогов и 88,4 процента других сотрудников учреждений образования.

Глава правительства подчеркнул необходимость решения в кратчайшие сроки всех организационных вопросов по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов.

"Премьер-министр поручил до 25 августа обеспечить 100-процентную вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания, до 20 августа - завершить приемку школ в соответствии с санитарными требованиями: кварцевание, дезинфекция, масочный режим, ежедневная термометрия", - отмечается на сайте премьера.

Для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования будет внедрена система Ashyq.

Глава правительства также дал поручение до 25 августа обеспечить полную доставку учебников в школы, в первую очередь в Павлодарской и Туркестанской областях, где задерживается решение данного вопроса.

Мамин указал на необходимость завершения ремонтных работ в тех школах, где есть отставание от графика. Отмечено, что наибольшее количество школ с незавершенным ремонтом в Алматинской (9), Костанайской (6) и Западно-Казахстанской (5) областях.

Премьер поручил к 25 августа обеспечить на 100 процентов готовность объектов образования к началу учебного года, решить все вопросы безопасности детей, организации питания и подвоза детей к школе.