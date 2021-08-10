Темп прироста заболеваемости за сутки, 9 августа, составил – 1,0%. Сутками ранее темп прироста был на том же уровне, но количество заболевших было меньше - 237.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 73, Аркалык – 34, Рудный – 31, Мендыкаринский район – 28, Карабалыкский – 18, Костанайский район – 17, Федоровский район – 12, Аулиекольский район – 11, Лисаковск – 9, по 6 случаев - в Денисовском и районе Б. Майлина, 3 случая в Алтынсаринском районе.

- 219 обследованы по самообращению, 26 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 217 с симптомами заболевания, 31 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 9 августа 2021г. зарегистрировано 23 063 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 20 481 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 263 662 человека (+2 768), вторым компонентом 200 792 (+3 253).

Как сообщает Минестрество здравоохранения РК, 8 августа в Костанайской области от коронавируса (КВИ+) скончался один человек. Зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусной пневмонией.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 85 человек.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 380 человек.