Во вторник, 10 августа, на территории Костанайской области синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, на юге +20 градусов, днём +22...+27, на юге +30 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +13...+15, днём +23...+25 градусов.

- Сейчас область находится в гребне антициклона, поэтому осадки маловероятны, с этим же связано понижение температуры, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - В среду, 11 августа, по области переменная облачность, местами дождь с грозой, ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на юге +18 градусов, днём +17...+22, на юге +25 градусов.

В Костанае в среду без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +13...+15, днём +20...+22 градусов.