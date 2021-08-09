В воскресенье, 8 августа, в регионе зарегистрировано 237 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%. Днем ранее в области было выявлено 220 заболевших, темп прироста был на уровне 0,9%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 108, Рудный – 42, Аркалык – 23, Житикара - 11, по 9 случаев - в Аулиекольском и Карасуском районах, Денисовский район – 8, район им. Б. Майлина – 7, Костанайский район – 6, по 4 случая - в Лисаковске и Жангельдинском районе, по 3 случая - в Алтынсаринском и Амангельдинском районах.

- 211 обследованы по самообращению, 23 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 217 с симптомами заболевания, 20 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 8 августа 2021 г. зарегистрировано 22 815 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 20 072 человека, в том числе 76 пациентов - 8 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 260 894 человека (+1 374), вторым компонентом 197 539 (+1 335).

Как сообщает Минздрав РК, 7 августа в Костанайской области от коронавирусной пневмонии (КВИ-) скончался один человек. Также зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусной пневмонией.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 84 человека.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 377 человека.