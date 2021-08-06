В Костанайской области провели розыгрыш 10 айфонов от спонсоров среди тех, кто получил первый компонент вакцины от КВИ. Объявили еще один, где призом спонсора станет автомобиль. Одобряете ли вы такие акции для стимулирования вакцинации? Да. Если принуждение к вакцинации уже не помогает, надо сыграть на азарте.

Да. Любые методы хороши, чтобы быстрее прийти к коллективному иммунитету.

Нет. Лучше направить деньги спонсоров на покупку лекарств и медоборудования.

Нет. Делать прививку нужно для спасения своей жизни, а не для выигрыша приза.

