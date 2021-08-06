Облачно, местами дожди - Как изменится погода на выходных в Костанае и по области?
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 7 августа, на территории Костанайской области местами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный, северный 9-14, местами 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, на юге +20 градусов, днём +23...+28, на юге +32 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае в субботу переменная облачность, ночью дожди и грозы, ветер северо-западный, северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Ночью +14...+16, днём +25...+27 градусов.
- В воскресенье, 8 августа, ночью местами дожди и грозы, ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Температура воздуха ночью +10...+15, на севере +7 градусов, днём +20...+25, на юге +28 градусов.
В Костанае в воскресенье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +12...+14, днём +21...+23 градусов.
В понедельник, 9 августа, по области без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на севере +7 градусов, днём +23...+28, на юге +33 градусов.
В Костанае в понедельник переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +13...+15, днём +23...+25 градусов.
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