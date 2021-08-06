Брифинг об эпидемиологической обстановке в Костанайской области прошел в онлайн-режиме сегодня, 6 августа. На вопросы журналистов отвечали и. о. руководителя управления здравоохранения региона Рустем АЙТПАЕВ и заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.





- В данный момент в инфекционных отделениях развернуты 2 007 коек, из них 1 104 заполнены, что составляет 55%, - сообщил Рустем Айтпаев. - Из 300 карантинных коек заполнено 50 коек.

Костанайская область, согласно данным сайта coranavirus2020.kz, сейчас входит в число областей с наибольшим процентом заполняемости инфекционных коек. Какие меры предпринимаются в связи с этой тенденцией, спросила "НГ".

- Ситуация напряженная, - признал руководитель облздрава. - Ежедневно поступают люди с симптоматикой, с положительным ПЦР-тестом.

- К сожалению, как и в прошлые разы, приходится констатировать, что снижения заболеваемостью коронавирусной инфекцией нет, - подтвердил Юрий Севостьянов. - Только за вчерашние сутки, 5 августа, заболели 265 человек, прирост составил 1,2%. У многих инфекция выявляется по самообращению. Люди обращаются, почувствовав ухудшение состояния. Всего с начала года в области зафиксировано 22 083 случая заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Сейчас в Костанайской области первым компонентом провакцинированы 255 172 человека, вторым - 189 959.

«НГ» попросила привести данные по обеспеченности автотранспортом всех ФАПов и больниц области. Вопрос возник в связи с ситуацией, о которой нам сообщила жительница п. Октябрьский, расположенного рядом с Лисаковском. У ее 9-месячного ребенка была температура 38,5 градусов, красное горло. Врачи скорой помощи приехали быстро, дали лекарство, чтобы сбить температуру, и сказали, что информацию о состоянии ребенка передали местному терапевту. По их словам, врач должен был подъехать с 10.00 до 12.00. Однако врача она так и не дождалась, а когда сама позвонила в местный ФАП, там сообщили, что машины для выезда нет и чтобы женщина с ребенком пришла сама. Мы спросили, действительно ли в ФАП Лисаковска нет машины для выезда даже к детям с температурой? И если в тот день был перегруз с вызовами, почему фельдшер сразу не позвонила и не сообщила, что нет машин, чтобы ребенок не ждал 2 часа?

- Беременные и дети обслуживаются вне очереди, - ответил Рустем Айтпаев. - Возможно ситуация связана с перегрузкой или большим количеством вызовов. Мы будем детально разбираться с данной ситуацией. Что касается обеспеченностью автотранспортом, то все медпункты и ФАПы области обеспечены машинами. Во всех регионах имеются машины скорой помощи.

В «НГ» также поступил вопрос о возможности участия в партнерских родах. Читательница ссылается на постановление главного санврача РК о том, с учетом отрицательного ПЦР-теста присутствие отца будущего ребенка возможно, и спрашивает - почему в роддоме Костаная эта процедура запрещена.

- С учетом напряженной эпидобстановки решение об участии в партнерских родах принимается администрацией больницы, - ответил Айтпаев.

Фото РСК