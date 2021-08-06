В четверг, 5 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 265 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,2%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 85, г. Рудный – 59, г. Житикара – 26, Аулиекольский район – 19, Костанайский район – 15, по 10 случаев в Амангельдинском районе и г. Лисаковск, Карабалыкский район – 9 случаев, Федоровский район – 8, Денисовский район – 6, по 4 случая в г. Аркалыке, Алтынсаринском, и Карасуском районах, Камыстинский район – 3 случая, Сарыкольский район – 2 случая, Узункольский район – 1 случай.

225 пациентов обследованы по самообращению, 38 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 226 с симптомами заболевания, 39 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 5 августа 2021 г. зарегистрировано 22 083 случая COVID-19.



Количество выздоровевших больных - 19 653 человека, в том числе 202 - за 5 августа.

С 1 февраля 2021 года в регионе вакцинированы первым компонентом 255 172 человека, вторым компонентом 189 959.

По информации Министерства здравоохранения РК, 4 августа в Костанайской области от КВИ+ умер 1 человек, от КВИ- - тоже 1 человек, заразились коронавирусной пневмонией (КВИ-) 18 человек.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 80 человек.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 330 человек.