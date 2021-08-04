Мессенджер WhatsApp запустил режим исчезающих фотографий и видеороликов, которые получатель может просмотреть всего однажды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tech Crunch.

Фото Tech Crunch

Теперь любой пользователь приложения сможет поделиться фотографией или видео в режиме View Once ("посмотреть один раз"), с помощью которого можно будет просмотреть сообщения только один раз, после этого они исчезнут. Они удалятся без возможности восстановления сразу после просмотра получателем.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо нажать на изображение единицы около клавиши отправки файла. Получатель будет заранее знать, что перед ним исчезающая фотография. В компании сообщили, что на этой неделе данная функция будет доступна для всех пользователей.

Разработчики мессенджера считают, что таким способом удобно делиться паролями, записанными на бумажке, также благодаря этой функции пользователи могут не переживать о приватности отправляемых фото и видео.