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Нужно ли будет ученикам надевать школьную форму в новом учебном году?

3 августа 2021, 13:16 |  Государство

Ответ на вопрос о школьной форме распространила сегодня, 3 августа, пресс-служба управления образования Костанайской области.

Иллюстративное фото Tengrinews.kz

"В области ведется подготовка к новому учебному году. Одним из актуальных и волнующих родителей вопросов является вопрос школьной формы, - отмечают в ведомстве. - По сообщению министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране и значительную нагрузку на семейный бюджет, принято решение сделать необязательным ношение школьной формы еще на один год. В течение следующего учебного года дети могут посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля".