25 июля прошли прямые выборы более 700 сельских акимов. Остальных будут выбирать после истечения срока полномочий работающих акимов. Можно ли сказать, что Казахстан стал более демократической страной? Да. Избиратели теперь могут требовать от акимов выполнения их обещаний.

Да. Теперь акимы будут прислушиваться не только к начальству, но и к народу.

Нет. В большинстве сельских округов акимами стали представители партии власти.

Нет. Казахстанцы еще не готовы к тому, чтобы осознанно выбирать себе власть.

