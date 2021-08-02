По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 3-4 августа, по области дожди не ожидаются. Областной центр не станет исключением - прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник и среду по ночам температурные показатели будут одинаковыми, - сообщил "НГ"а инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - По области термометры покажут 15-20, на юге 23°С, в Костанае - 16-18°С. Днём 3 августа на большей части территори области воздух прогреется до 28-33, на юге до 38 градусов. В Костанае ожидается температура в пределах 30-32 градусов. В среду, 4 августа, дневная температура станет ещё выше. По области столбики термометров поднимутся до отметок 30-35, на юге 38 °С. В областном центре ожидается 32-34 градуса выше нуля.

Ветер во вторник ожидается северо-западный скоростью от 0 до 5 м/с ночью и 7-12 м/с днём. В среду подует юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с.