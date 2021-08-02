Компания Zoom, занимающаяся организацией видеоконференций, согласилась выплатить 86 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска о конфиденциальности в США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Happy Mag.

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В иске утверждалось, что Zoom вторглась в частную жизнь миллионов пользователей, передав личные данные в Facebook, Google и LinkedIn.

Компания отрицала какие-либо правонарушения, однако согласилась усилить меры безопасности и выплатить 86 миллионов долларов в качестве компенсации.

"Конфиденциальность и безопасность наших пользователей являются главными приоритетами для Zoom, и мы серьезно относимся к доверию, которое оказывают нам наши пользователи", - говорится в заявлении представителя компании.

Предварительное соглашение, которое также включает положение о том, что Zoom проведет специализированное обучение своих сотрудников в области обработки данных и конфиденциальности, все еще подлежит утверждению окружным судьей США Люси Кох в Сан-Хосе в штате Калифорния.

"Мы гордимся достижениями нашей платформы и с нетерпением ждем продолжения внедрения инноваций, в которых конфиденциальность и безопасность будут стоять на первом месте", - говорится в заявлении.

Отметим, что коллективный иск, поданный в марте 2020 года в окружной суд США в Северном округе Калифорнии, является лишь одной из нескольких юридических жалоб, с которыми сталкивается платформа для видео-конференц-связи в США.

Иск был подан от имени платных подписчиков Zoom Meetings по всей стране, а также бесплатных пользователей.

По словам адвокатов истца, абоненты Zoom в США принесли компании видео-конференц-связи доход в размере 1,3 миллиарда долларов. Если предлагаемое урегулирование будет одобрено, подписчики, включенные в групповой иск, получат право на возмещение 15 процентов стоимости подписки, или 25 долларов США.

Адвокаты истцов также намерены взыскать с Zoom 21,3 миллиона долларов США в качестве судебных издержек.

Ранее Zoom запретила продажу доступа к сервису госучреждениям и компаниям в СНГ.