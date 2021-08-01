В субботу, 31 июля 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 252 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,2%. Самое большое количество заболевших - в областном центре, Рудном и Аркалыке.

Иллюстративное фото financoff.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 78, г. Рудный – 44, г. Аркалык – 43, Карабалыкский район – 18, по 13 случаев в г.Житикаре и Костанайском районе, по 8 случаев в г.Лисаковске и Аулиекольском районе, 7 случаев в Карасуском районе, 6 случаев в Алтынсаринском и Денисовском районах, 5 случаев в районе им.Б.Майлина, 2 случая в Федоровском районе и 1 случай в Мендыкаринском районе.

221 пациент обследован по самообращению, 22 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 9 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 224 с симптомами заболевания, 28 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 31 июля 2021г. зарегистрировано 20 752 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 18 665 человек.