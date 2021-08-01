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Все регионы Казахстана оказались в "красной" зоне

Tengrinews.kz

1 августа 2021, 10:55 |  Государство

Все регионы Казахстана оказались в "красной" зоне по коронавирусу. Об этом свидетельствует матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа 2021 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.

Последним регионом, перешедшим в "красную" зону из "желтой", стала Туркестанская область.