В пятницу, 30 июля 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 245 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,2% - на 0,1% больше, чем в среду и четверг.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 86, г. Рудный – 42, г. Житикара – 22, Мендыкаринский район – 19, по 16 случаев в г. Аркалыке и Костанайском районе, г. Лисаковск – 13, район им. Б. Майлина – 11, Федоровский район – 9, Узункольский район – 7, Алтынсаринский район – 2, по 1 случаю в Амангельдинском и Наурзумском районах.

195 паце обследованы по самообращению, 47 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 213 с симптомами заболевания, 32 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 30 июля 2021 г. зарегистрировано 20 500 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 18 608 человек.