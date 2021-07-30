По прогнозам синоптиков, в субботу, 31 июля, на территории области местами пройдут дожди с грозами. В первые два дня августа, воскресенье и понедельник, дожди и грозы будут преимущественно по ночам.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В областном центре в ближайшие три дня существенных осадков не ожидается, кроме ночного дождя в ночь на субботу.

- Ночью 31 июля на большей части территории области будет 12-17 градусов тепла, на юге 20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Камила НИЗАНБАЕВА. - Такая же температура воздуха ожидается и в понедельник ночью. А в воскресенье ночь будет более тёплой: 15-20°С, на юге до 23°С. В дневное время все три дня показания термометров будут одинаковыми: 28-33°С, на юге до 36°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 15-17°С, днём 28-30°С. В воскресенье: ночью 17-19°С, днём 29-31°С. В понедельник: ночью 15-17°С, днём 29-31°С.

Ветер в субботу ожидается юго-западный с переходом на северо-западный. В воскресенье и понедельник вновь вернется юго-западный ветер. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с.