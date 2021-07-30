В четверг, 29 июля 2021 года, в Костанайской области зарегистрирован 231 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%. Днем ранее в регионе выявили 224 зараженных при таком же темпе прироста.

Иллюстративное фото kfor.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 94, г. Рудный – 43, район им. Б Ммайлина – 20, г. Житикара – 19, Мендыкаринский район – 17, Карабалыкский район – 14, Федоровский район – 7, Аулиекольский район – 6, Узункольский район – 4, г. Лисаковск – 3, Денисовский район – 2, Сарыкольский район и Наурзумский район по 1 случаю.

192 пациентов обследованы по самообращению, 34 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 199 с симптомами заболевания, 32 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 29 июля 2021 г. зарегистрировано 20 255 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 18 359 человек.