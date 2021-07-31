Что делать, когда заканчивается срок действия или пустые страницы заграничного паспорта, но в документе остаются действующие визы? Ответ на этот вопрос дала начальник управления документирования населения и учета внутренней миграции Комитета миграционной службы МВД Жанар Кожахметова, передает Tengrinews.kz.

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Жанар Кожахметова отметила, что вопрос решается просто.

"Если гражданин обращается с вопросом получить новый паспорт, он прежде всего должен сдать старый паспорт обычно по причине истечения срока либо его непригодности. Но если в старом паспорте есть действующие визы иностранного государства, то по заявлению гражданина паспорт может не изыматься, быть на руках гражданина, но в информационной базе будет отметка, что он недействителен", - рассказала Жанар Кожахметова.

Недействительный паспорт при этом подлежит погашению (путем просечки обложки паспорта дыроколом). При получении нового паспорта гражданин в заявлении может прописать: "Прошу оставить мне старый паспорт с действующей визой, по истечении которой паспорт будет сдан в миграционную службу".

"Это урегулировано правилами. На руках остается два паспорта. При пересечении границы вы показываете новый паспорт, а визу в старом паспорте. Все это оформляется вЦОНе. Наличие двух действующих паспортов не допускается. При выпуске нового информационная система признает старый недействительным", - добавила специалист.

Также представитель МВД предупредила, что некоторые иностранные дипломатические представительства могут отказать в выдаче визы, если действие паспорта казахстанца истекает через три-шесть месяцев. Специалист советует периодично проверять срок действия документов. Если же вы потеряли паспорт за рубежом, то следует обратиться в дипломатические представительства Казахстана в стране пребывания, где вам выдадут документ однократного действия для въезда в страну.

Отметим, что госпошлина за получение нового паспорта составляет 8 МРП или 23 336 тенге в 2021 году.