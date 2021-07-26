Костанайский филиал ЕКЦ 1414 уже принимает звонки. Запланировано, что в работе центра будут задействованы около 100 операторов, работающих в две смены, которые будут консультировать по вопросам предоставления государственных услуг.

Фото пресс-службы КФ НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

В работе единого контакт-центра задействованы операторы из всех областей Казахстана, но госкорпорацией «Правительство для граждан» принято решение увеличить число именно представительств Центра. Сейчас они открыты в Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях и в Нур-Султане.

- ЕКЦ в Костанайской области официально работает с 1 июля, и только наши операторы приняли за это время почти 60 000 звонков! - сообщил руководитель ЕКЦ НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Жанболат СЕЙДАХМЕТОВ. - В среднем на одного оператора в день приходится 120 звонков. При этом количество звонков на 1414 ежедневно растет. Мы ведем набор сотрудников, сейчас идут переговоры с вузами и сузами региона (мы предлагаем трудоустройство их выпускников), также приглашаем костанайцев на вакантные должности. Все желающие получить стабильное место работы с полным социальным пакетом и возможностью образовательного и карьерного роста могут обратиться к нам, мы находимся по адресу: ул. Амангельды, 93, "А".