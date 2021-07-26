По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 июля, на территории области днем местами ожидаются кратковременные дожди. В среду, 28 июля, ночью дожди пройдут так же местами, а днём на большей части территории и будут сопровождаться грозой и градом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае во вторник прогнозируется переменная облачность без осадков, а в среду будет дождь с грозой.

- Во вторник ночью ожидаем 8-13, местами 16 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём термометры покажут 20-25, на юге до 28°С. В среду, 28 июля, ночью будет 10-15, на юге 18°С , днем воздух прогреется до 20-25, на юге области до 28 градусов. В областном центре температура воздуха во вторник ночью будет 11-13, днем 23-25 градусов. В среду в Костанае термометры покажут 13-15°С ночью и 20-22°С днем.

Во вторник ожидается переход западного ветра на северо-западный и это направление сохранится в среду. Скорость ветра в ближайшие два дня составит 9-14 м/с, периодические усиления до 15-20 м/с.