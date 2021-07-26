Вакцинация может помочь предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижении когнитивных функций. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на URA.RU.

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"Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост (постковидный синдром). У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему. Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях (распределение субъектов в две или более групп и затем сравнение результатов), мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную", - рассказал Водовозов.

Врач пояснил, что для доказательства теории нужно провести эксперимент. "Надо, чтобы мы взяли две группы: одна - экспериментальная, вторая - контрольная. Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает", - подытожил Водовозов.

Похожего мнения придерживается вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, в реабилитационных центрах для переболевших COVID-19 "привитых людей, в принципе, не наблюдается".

"Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма, соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома", - подытожил он.