Документы через виртуальные приёмные вузов можно подать до 26 июля включительно, передает Informburo.kz.

Министерство образования и науки РК продлило приём документов для участия в конкурсе на присуждение грантов, сообщается на сайте ведомства.

Ранее министерство образования и науки планировало завершить прием документов для участия в конкурсе присуждения грантов 25 июля. Однако от абитуриентов поступили просьбы о продлении сроков приема заявок, поскольку последний день их подачи приходится на выходной день.

В связи с этим МОН РК приняло решение о продлении приёма документов еще на один день – до 26 июля включительно. Абитуриентов просят обратить внимание, что документы будут приниматься через виртуальные приёмные комиссии высших учебных заведений.

В целях защиты здоровья абитуриентов во всех вузах страны работают виртуальные приемные комиссии, с помощью которых можно подать документы для участия в конкурсе в онлайн формате. Список виртуальных приемных комиссий доступен по ссылке.