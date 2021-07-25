Количество заболевших КВИ за сутки продолжает увеличиваться в регионе. За 24 июля в области было зарегистрировано 178 случаев COVID-19, это на 11 человек больше, чем днем ранее - 167 случаев. Темп прироста заболеваемости за сутки, 24 июля, составил 0,93%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 60, Рудный – 27, Аркалык – 23, Федоровский район – 9, по 8 случаев - в Лисаковске, Костанайском и Мендыкаринском районах, 7 случаев в районе им. Б. Майлина, 5 случаев в Житикаре, по 4 случая - в Амангельдинском, Денисовском, Карасуском и Сарыкольском районах, 3 случая в Карабалыкском районе, по 2 случая - в Алтынсаринском и Узункольском районах.

- 139 обследованы по самообращению, 37 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 149 с симптомами заболевания, 29 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 июля 2021 г. зарегистрировано 19 197 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 17 379 человек.