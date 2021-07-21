Темп прироста заболеваемости за вторник, 20 июля, составил 0,76%. Днем ранее было зарегистрировано 133 заболевших, темп прироста был на уровне 0,72%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 43, Аркалык – 28, Рудный – 25, Костанайский район – 10, Житикара – 8, по 6 случаев - в Карабалыкском и им. Б. Майлина районах, по 4 случая - в Лисаковске, Жангельдинском и Федоровском районах, 2 случая - в Алтынсаринском районе и 1 случай в Амангельдинском районе.

- 110 обследованы по самообращению, 26 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 118 с симптомами заболевания, 23 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 июля 2021 г. зарегистрировано 18 547 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 17 014 человек.