124 случая COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Темп прироста заболеваемости за сутки, 17 июля, составил – 0,68%. Днем ранее было выявлено 123 заболевших, темп прироста был на том же уровне.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 41, Рудный – 31, Аркалык – 25, Костанайский район – 8, Житикара – 6, район им. Б. Майлина – 5, Камыстинский район – 3, по 2 случая - в Лисаковске и Мендыкаринском районе, 1 случай в Узункольском районе.
- 105 обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 103 с симптомами заболевания, 21 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 17 июля 2021 г. зарегистрировано 18 147 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 858 человек.
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