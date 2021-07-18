Темп прироста заболеваемости за сутки, 17 июля, составил – 0,68%. Днем ранее было выявлено 123 заболевших, темп прироста был на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 41, Рудный – 31, Аркалык – 25, Костанайский район – 8, Житикара – 6, район им. Б. Майлина – 5, Камыстинский район – 3, по 2 случая - в Лисаковске и Мендыкаринском районе, 1 случай в Узункольском районе.

- 105 обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 103 с симптомами заболевания, 21 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 17 июля 2021 г. зарегистрировано 18 147 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 858 человек.