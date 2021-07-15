Все они получили соответствующие удостоверения, их фамилии внесены в избирательные бюллетени. С 18 часов среды, 14 июля, в их предвыборной кампании начался этап агитационной работы.

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- Все кандидаты на должность акима села, поселка, имеют высшее образование, по профессии они юристы, экономисты, преподаватели, сельхозработники, - сообщила сегодня, 15 июля, на брифинге в РСК член областной избирательной комиссии Асия ДУАНБАЕВА.

Всего заявления на участие в прямых выборах подавали 160 человек, большая часть которых являлись самовыдвиженцами. По завершении регистрации предвыборную борьбу продолжат 59 кандидатов от политических партий и 88 самовыдвиженцев. Из партийцев не прошли этап регистрации кандидаты от Народной партии Казахстана и ОСДП, остались кандидаты от партий «Нур Отан» - 52 человека, «Адал» - 2, «Ауыл» - 2, «Ак жол» - 3.