Темп прироста заболеваемости за сутки, 12 июля, составил – 0,54%. Днем ранее было выявлено 92 заболевших, темп прироста был на уровне 0,52%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 33, Рудный – 21, Аркалык – 19, по 5 случаев - в Аулиекольском и Карабалыкском районах, по 3 случая - в Лисаковске и Сарыкольском районе, по 2 случая в Алтынсаринском и Карасуском районах, по 1 случаю - в Денисовском и им. Б. Майлина районах.

- 79 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 80 с симптомами заболевания, 15 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 июля 2021 г. зарегистрировано 17 582 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 581 человек.