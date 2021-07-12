Во вторник, 13 июля, на территории Костанайской области синоптики обещают дождь, грозу и туман. Осадки ожидаются в районе Аркалыка, но до Житикары и Камысты не дойдут. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, днём +17...+22, на юге +25 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник переменная облачность, ночью и утром возможен дождь. Ветер северо-западный 9-14, днём порывы 15-20 м/с. Ночью +10...+12, днём +18...+20 градусов.

- В среду, 14 июля, по области местами дождь и гроза, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ветер северный, с переходом на северо-западное направление 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13, на юге +16 градусов, днём +15...+20, на юге +23 градуса.

В Костанае в среду без осадков. Ветер северо-западный 9-14,днём порывы 15-20 м/с. Ночью +9...+11, днём +16...+18 градусов.