Об этом сегодня, 12 июля, на брифинге сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр МАЛАШКО. Он огласил итоги кампании по выдвижению кандидатов в акимы сельских округов.

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Выборы пройдут в 65 округах, из них в 59-ти у глав исполнительной власти истекает срок полномочий, в 6 округах свои полномочия акимы снимают досрочно.

На занятие должности акима заявления подали 160 человек, из них на сегодня зарегистрировано 138, а 10 снято.

- Из них 5 не соответствовали требованиям Агентства по делам госслужбы, - пояснил Александр Малашко, - 4 отозвали заявления по своему усмотрению, 1 не прошел спецпроверку.

Из общего количества претендентов 65 были выдвинуты политическими партиями, остальные 95 самовыдвиженцы. Ни в одном округе не сложилось ситуации «меньше двух кандидатов», дающей право главе района предложить свою кандидатуру.

Наибольшее количество, 52 человека, выдвинула партия «Нур Отан». От партии «Ауыл» - 3 человека, «Ак жол» - 3, «Адал» - 3, Народная партия Казахстана — 2, ОСДП — 2. Партийцы будут участвовать в выборах не во всех округах, а шестерых акимов изберут из числа только самовыдвиженцев.

51 претендент на должность желает занять ее повторно в округе, где прежде работал, 2 человека хотят стать акимами повторно, но не в своих округах.

В числе кандидатов 30 женщин. Самый молодой претендент - в возрасте 43 лет, самому старшему 62 года.

Выборы пройдут в шести регионах: Амангельдинском, Джангельдинском, Карасускоом, Узункольского и им. Беимбета Майлина районах, а также в Аркалыке. Округа значительно разнятся по количеству избирателей. В Карасуском сельском округе, например, их более 3 300 человек, в селе Коктал (относится к Аркалыку) — всего 113.

Выборы назначены на 25 июля. До 18 часов 14 июля еще продолжается регистрация кандидатов.