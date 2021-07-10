Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить возвращение учащихся и студентов к традиционному формату в новом учебном году, передает Tengrinews.kz.

Глава государства указал на то, что пандемия негативно сказалась на качестве образования. Поэтому требуется устранить недостатки, допущенные в прошлом учебном году, и не отстать в новом учебном году.

"Единственный выход - переход к прежнему формату обучения. Поручаю правительству обеспечить возвращение учащихся и студентов к традиционному формату обучения в новом учебном году. Понятно, что в условиях появления новых штаммов коронавируса выполнить эту задачу нелегко. Поэтому необходимо разработать комплексный подход, который максимально обеспечит защиту учащихся и учителей", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что новый учебный год в Казахстане пройдет в полноценном режиме.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявлял, что "наша система образования не выдержит следующего года в дистанционном формате, в том числе и дети". Глава МОН на республиканском педсовете призвал всех учителей получить прививку от коронавируса.