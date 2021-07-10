В пятницу, 9 июля 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 53 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,30%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. В четверг, 8 июля, темп прироста был 0,31%.

Иллюстративное фото financoff.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 25, г. Рудный - 11, г. Аркалык – 5, район им. Майлина – 4, Сарыкольский район – 2, по 1 случаю в г. Лисаковске, Аулиекольском, Узункольском, Мендыкаринском, Денисовском, Жангельдинском районах.

42 пациента обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 43 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 9 июля 2021 г. зарегистрировано 17 314 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 16 492 человека.