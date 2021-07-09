По прогнозам синоптиков, в субботу 10 июля местами на территории Костанайской области пройдут дожди, на юго-востоке области - сильные. В последующие два дня, 11-12 июля, также местами дожди, вероятны гроза и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае дождь и гроза ожидаются только в воскресенье, 11 июля, в остальные дни - переменная облачность, без осадков.

- В субботу, 10 июля, ночью по области будет 15-20, местами 12 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем на большей части территории области 28-33°С, местами 25°С. В воскресенье в ночное время термометры покажут 12-17°С, на юге +20°С. Днем на большей части территории ожидается 22-27 градусов, на юге 30 градусов. В ночь на понедельник будет 10-15, на юге 18 градусов. В дневное время 18-23°С, на юге до 26°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 17-19°С, днём 30-32°С. В воскресенье: ночью 15-17°С, днём 24-26°С. В понедельник: ночью 13-15°С, днём 20-22°С.

Ветер в субботу ожидается северо-восточный, в воскресенье и понедельник - северо-западный. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В понедельник отдельные порывы могут достигать скорости 23 м/с.