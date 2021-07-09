За четверг, 8 июля, в регионе зарегистрировано 54 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,31%. В предыдущие сутки выявляли такое же количество заболевших.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 27, Рудный - 11, Аркалык – 6, Амангельдинский район – 4, Лисаковск – 3, Сарыкольский район – 2, Костанайский район - 1.

- 42 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 42 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 8 июля 2021 г. зарегистрировано 17 261 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 431 человек.