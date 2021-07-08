За прошедшие сутки, 7 июля, в регионе зарегистрировано 54 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,31%. Днем ранее было выявлено 53 заболевших. Еще на день раньше - 54.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 30, Рудный - 9, Аркалык – 5, Аулиекольский район – 3, по 2 случая - в Лисаковске, Денисовском и Мендыкаринском районах, 1 случай в Костанайском районе.

- 43 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, 1 перед поступлением в медико-социальное учреждение, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 7 июля 2021 г. зарегистрировано 17 207 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 382 человека.