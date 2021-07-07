В четверг, 8 июля, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, местами дожди, гроза, град и шквал. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на юге +18 градусов, днём +23...+28, на юге +31...+36 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в четверг переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12, днём порывы 15-20 м/с. Ночью +14...+16, днём +26...+28 градусов.

В пятницу, 9 июля, по области также ждут дожди с грозами, градом и шквалом. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20, на севере +12 градусов, днём +22...+27, на севере +30 градусов.

В Костанае в пятницу переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Ночью +16...+18 градусов, днес +28...+30.

- В отсутствии осадков в областном центре виноват циклон, сформированный на севере Каспийского моря, который проходит в основном через южные районы области и до Костаная просто не доходит, - объяснила инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - В субботу, 10 июля, по области местами дождь и грозы, ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха не должна отличаться от показателей пятницы.

В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +18...+20, днём +29...+31 градусов.