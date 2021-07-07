За прошедшие сутки, 6 июля, в регионе зарегистрировано 53 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,30%. В два предыдущих дня выявлили по 54 заболевших, темп прироста равнялся 0,31%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 25, Рудный - 12, Мендыкаринский район – 4, по 3 случая - в Лисаковске и Аркалыке, 2 случая в Алтынсаринском районе, по 1 случаю - в Житикаре, Амангельдинском, Аулиекольском, им. Б. Майлина районах.

42 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 46 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 6 июля 2021 г. зарегистрировано 17 153 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 328 человек.