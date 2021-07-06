В понедельник, 5 июля, в Костанайской области зарегистрировано 54 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,31%. Такими же эти показатели были в воскресенье, 4 июля.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 25, г. Рудный - 9, г. Аркалык – 4, Аулиекольский район – 3, по 2 случая в г. Лисаковске, Алтынсаринском, Денисовском, Карабалыкском, Костанайском, Мендыкаринском районах, и 1 случай в г. Житикаре.

46 пациентов обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 46 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 5 июля 2021 г. зарегистрировано 17 100 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 310 человек.