Во вторник, 6 июля, на территории Костанайской области синоптики ожидают местами дожди с грозами, возможен град. Ветер северо-восточный, с переходом на северное направление 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, на юге +20 градусов, днём +23…+28, на юге +33 градуса.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае 6 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью +13…+15, днём +23…+25 градусов.

- Кратковременные дожди в Костанае ожидаются только к концу этой недели, - рассказала "НГ" инженер-синоптик К РГП «Казгиромет» Светлана КАН. – В среду, 7 июля, по области местами небольшой дождь с грозой, возможен град. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, на севере +8 градусов, днём +22…+27, на юге +35 градусов.

В Костанае 7 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Ночью +15…+17, днём +25…+27 градусов.