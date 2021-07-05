За воскресенье, 4 июля 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 54 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,31%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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В субботу и пятницу заболели по 53 человека, темп прироста составлял также 0,31%.

4 июля заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 24, г. Рудный - 12, г. Аркалык – 4, по 3 случая в Амангельдинском, Алтынсаринском, Костанайском районах, по 2 случая в Денисовском, Карабалыкском районах и 1 случай в Аулиекольском районе.

43 пациента обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 49 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 4 июля 2021 г. зарегистрировано 17 046 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 294 человека.