За прошедшие сутки, 3 июля, в регионе зарегистрировано 53 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,31%. Днем ранее эти показатели были на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 25, Рудный - 12, Аркалык – 4, Мендыкаринский район – 3, по 2 случая - в Лисаковске, Житикаре, Костанайском районе, по 1 случаю - в Карасуском, Федоровском , им. Б. Майлина районах.

- 43 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 3 июля 2021 г. зарегистрировано 16 992 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 289 человек.