Номер 1411 больше не доступен, передает Informburo.kz.

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Контакт-центр 1414 теперь будет консультировать и по социально-трудовым вопросам. Ранее для этого было необходимо звонить на короткий номер 1411, сообщает пресс-служба НАО "ГК "Правительство для граждан".

По вопросам оформления пенсий и пособий, адресной социальной помощи, работы портала социальных услуг, трудовых отношений и занятости населения клиенты могут обращаться в единый контакт-центр 1414, нажав добавочный номер 5.

"Переход на техническую платформу 1414 даст возможность сократить долю потерянных звонков. К тому же мы оптимизируем затраты, которые раньше уходили на содержание линии 1411. Сейчас мы используем омниканальную систему, где есть возможность принимать не только аудиозвонки, но и текстовые сообщения. Казахстанцы могут в телеграм боте @kenes1414bot в разделе "Пенсионное обеспечение" отправить сообщение оператору по вопросам социально-трудовой сферы и там же получить ответ. Номер 1411 больше не доступен", – сказал первый заместитель председателя правления "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин.

По вопросам социально-трудовой сферы можно получить консультацию в едином контакт-центре 1414 с 9.00 до 18.30 с понедельника по пятницу и с 9.00 до 13.00 по субботам, звонок бесплатный.