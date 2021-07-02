За четверг, 1 июля, в регионе зарегистрировано 52 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,30%. Днем ранее был выявлен 51 заболевший.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 23, Рудный - 10, Житикара – 5, Аркалык – 4, Мендыкаринский район – 4, Аулиекольский район – 3, Денисовский район – 2, Лисаковск - 1 случай.

- 42 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 41 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 1 июля 2021 г. зарегистрировано 16 886 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 241 человек.