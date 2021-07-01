В новом учебном году казахстанские вузы подключат к системе Ashyq. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, передает Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz

По данным МОН, в Казахстане провакцинировано около 40 процентов профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов, а также более 20 процентов обучающихся.

"В вузах к началу учебного года будет полностью внедрена система Ashyq", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что высшие учебные заведения страны проработали комплекс первостепенных мероприятий по подготовке к новому учебному году в полноценном режиме, проверке готовности всей вузовской инфраструктуры, а также по обеспечению укомплектованности профессорско-преподавательского состава и сотрудников.

"Вместе с тем Ассоциация вузов Республики Казахстан выступила с призывом к руководству всех высших учебных заведений страны развернуть на системной и комплексной основе активную работу в этом направлении и определить стимулирующие меры для своих вакцинированных преподавателей, сотрудников и студентов. Применение штрафных санкций к студентам исключено в соответствии с казахстанским законодательством. Учебный процесс будет организован с обеспечением полного соответствия санитарно-эпидемиологических требований, с учетом социальной дистанции при проведении занятий", - добавили в МОН.

Ashyq - это мобильное приложение, определяющее статус посетителя заведения. "Зеленый" статус означает, что посетитель получит вакцину от коронавируса, "синий" - посетитель не проходил ПЦР-исследование и не значится как зараженный COVID-19, "желтый" - посетитель является контактным, "красный" - у посетителя положительный анализ ПЦР. Администраторы заведений вправе не впускать в помещение посетителей с "красным" и "желтым" статусом.

Казахстанские вузы запустят акции в поддержку вакцинации среди студентов и сотрудников. Как заявили в МОН, студенты, привившиеся от COVID-19, в зависимости от возможностей вузов получат скидки на обучение, проживание в общежитиях и различные подарки.