26 июня 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 39 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,23%. Вчера темп прироста составлял 0,21%, в четверг - 0,20%, во вторник и среду - 0,18%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 17, г. Рудный - 8, Костанайский район – 4, по 2 случая в г. Лисаковск, Алтынсаринском, им. Майлина районах, по 1 случаю в г.Аркалык, Денисовском, Карабалыкском и Мендыкаринском районах.

26 пациентов обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 26 июня 2021 г. зарегистрированы 16 649 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 117 человек.