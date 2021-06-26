Демонстрационные экзамены в рамках итоговой и промежуточной аттестации прошли в пяти колледжах Костанайской области с 17-го по 25 июня.

Эту форму оценки профессиональных качеств будущих специалистов начали практиковать в регионе с 2019-2020 учебного года. К 2025 году ее внедрит 21 государственный колледж технического, технологического и сельскохозяйственного профиля.

25 июня демонстрационный экзамен провели в Костанайском колледже бытсервиса по компетенции: «Парикмахерское искусство».

- Экзамен проводится по разработанным нами критериям в соответствии со стандартами WorldSkills, - рассказала «НГ» мастер производственного обучения по специальности «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» Ольга ГАНЖА. - Оцениваем и мы, и приглашённые специалисты из салонов красоты. Форма демонстрационного экзамена проводится здесь впервые, то есть, мы сейчас - первопроходцы. Экзамен состоит из 4-х модулей. Сейчас выполняют первое задание - это мужская стрижка, затем будет женская стрижка с окрашиванием, женская прическа специального назначения и химическая завивка.

По собственному желанию демонстрационный экзамен сдавали 25 студентов из двух групп. Остальные проходят итоговую аттестацию в обычном формате.

Клиентов для экзамена участники ищут сами, ими могут быть родственники, друзья или кто-то из мастеров. Кроме того, в течение года студенты проходят практику в парикмахерских и у них появляется уже своя клиентская база.

- Данные модули присутствуют на государственном и международном уровне. - поясняет Ольга Ганжа. - Мы же стараемся максимально приблизить, чтобы дети с перспективой могли попробовать себя в подобных конкурсах и были конкурентоспособными. Наравне со всеми участие принимали четыре студентки с ограниченными возможностями - слабослышащие. Трое из них участвовали в республиканском чемпионате WorldSkills. Мне кажется, этот формат - самое лучшее, что может быть для начинающих парикмахеров – мужских и женских мастеров. Во-первых, он проходит не онлайн, а в живую. В колледже присутствуют мастера, могут где-то что-то подсказать, помочь.

Один из участников демонстрационного экзамена - 19-летний начинающий барбер Вадим ДУТОВ. Стричь он начал с 15 лет.





- Когда я заканчивал 9-й класс, не знал, куда идти - либо в 10-11 классы, либо в колледж. - рассказал он. - Вообще ничего не интересовало. К тете пришел в салон стричься и заинтересовался. Попробовал 2 месяца постоять, но обучался на женского мастера. Не понравилось. Попробовал одну мужскую стрижку - и всё. Начинал на дому, на своих людях потихоньку стричь. Брал из Интернета какие-то знания. Грубо говоря, самоучка. Но потом со временем повышался опыт, повышалась цена, арендовал место в салоне, проработал там какое-то время и попробовал себя в барберинге. Там я, конечно же, переучился, потому что недостаточно тех знаний, которые у меня были. Неделя теории, две недели практики, заинтересовал руководство и меня взяли на работу. И работаю уже год. За время обучения в колледже понял, что здесь очень хорошо преподают теорию, это помогло мне в работе. По практике: в связи с карантином я все отрабатывал дома, а на работе - уже после карантина. Отдельного направления для барберов в колледже нет. Было бы неплохо, чтобы барбершопы сотрудничали с колледжем, чтобы больше мастеров приходило и давали знания первым курсам в своем направлении.

По итогам экзамена выпускники получат Skills Passport – паспорт компетенций с указанием баллов, полученных в результате итоговых испытаний (разряд).