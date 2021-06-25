Ночью прохладно, днем жара - О погоде ближайших трех дней в Костанае и области
Тимур ГАФУРОВ
В субботу, 26 июня, на территории Костанайской области синоптики ожидают местами дождь, грозу, град. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, местами плюс 10 градусов, днём 25-30, местами 33 градуса.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
В Костанае в субботу без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью 16-18, днём 27-29 градусов.
- В воскресенье, 27 июня, по области местами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, местами до 15 м/с. Температура ночью 12-16 градусов, местами плюс 8, днем 25-30, местами 33 градуса, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА.
В Костанае в воскресенье ожидается дождь. Ветер северо-восточный 9-14, порывами до 15-20 м/с. Ночью 15-17, днём 28-30 градусов.
В понедельник, 28 июня, по области ночью местами дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью 12-17, местами 8 градусов тепла, днем 27-32, местами 35 градусов.
В Костанае без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с, ночью 15-17 градусов, днем 30-32 градуса.
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