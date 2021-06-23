В четверг, 24 июня, на территории Костанайской области местами дождь и гроза, ночью и утром местами туман. Ветер северный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, местами +15 градусов, днём +20...+25, на юге +30 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в четверг переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Ночью +10...+12, днём +23...+25 градусов.

- В пятницу, 25 июня, по области местами дождь и гроза, ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с, - рассказала инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - Температура воздуха ночью +10...+15, местами +18 градусов, днём +22...+27, на юге +32 градусов. В Костанае в пятницу переменная облачность, возможны дождь и гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью +12...+14, днм +25...+27 градусов.

В субботу, 26 июня, в Костанайской области местами дождь и гроза, ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, местами +18 градусов, днём +25...+30, на юге +35 градусов.

В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +13...+15, днём +28...+30 градусов.